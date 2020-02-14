«По залёту» или почему Максим Виторган намекнул на скорую свадьбу с Нинидзе

14-02-2020, 06:00

Режиссер, очевидно, уже точно оправился от скандального развода с Собчак.

Больше года назад прогремел скандал с избиением Константина Богомолова, нынешним экс-супругом Ксении Собчак. С того времени пара Максима Виторгана и Ксении окончательно распалась, но, если Собчак вышла за Константина замуж ещё в сентябре, Максим с предложением руки и сердца своей возлюбленной Нино Нинидзе сильно затянул. Только сегодня Максим намекнул на скорую свадьбу с девушкой, огорошив подписчиков нестандартным обращением.

«Ноги в руки и бежим!», – воскликнул Максим в социальных сетях, по всей видимости, подразумевая свой «побег» с Нино в ЗАГС.

Отношения с Нинидзе у Максима продолжаются достаточно долгое время: пара настолько «притёрлась» друг к другу, что не стесняется ни петь друг перед другом, ни играть в странные игры, демонстрируя в Сеть нелепые фото. Уже давно стало ясно, что дело движется к свадьбе, но «по залёту» ли, или объективное желание Максима обзавестись статусом мужа, стоит ещё выяснить. Надеемся, новый брак Виторгана будет ещё более счастливым и плодовитым, чем отношения с Ксенией Собчак.