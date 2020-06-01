СМИ: Постоянный рост цен на топливо связали с отсутствием реальных запасов нефти

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В докладе Счетной палаты России написано о списании несуществующего сырья.

В СМИ появилась информация, что систематический рост цены на топливо связан с отсутствием реальных запасов нефти в стране. Так, был обнародован отчет Счетной палаты РФ, в котором содержались данные о количестве списаний несуществующих ресурсов, пишет ИА «Версия.Инфо» со ссылкой на источники.

За последние 4 года списали более двух млрд тонн нефти и 6 трлн тонн природного газа. Такие объемы добываются за 5 лет (в случае с газом — 9 лет). Становится очевидно, что недра земли опустеют куда быстрее, чем предполагается. Источник сообщает, что в этом и кроется тенденция постоянного роста цен: нефтяники стараются получить, как можно больше прибыли, пока «черное золото» не закончилось.

При таком раскладе увеличение стоимости топлива становится разумным объяснением. Ведь рано или поздно сырье придется закупать у других стран: по текущим данным, реальных месторождений хватит всего на 20 лет. Однако это не единственный важный фактор, который влияет на ценообразование.

Источник напоминает о недавних переговорах директора «Роснефти» Игоря Сечина и Владимира Путина. Тогда он просил у президента уменьшить стоимость услуг перекачки нефти у монополиста «Транснефть». Цена за последние 12 лет выросла с 822 до 2100 рублей за тонну сырья (на 100 км).