Впервые без Украины Россия построила стелс-фрегат

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Третий корабль проекта 22350 «Адмирал Головко» отличается сплошной надстройкой, которая выполнена из композитных материалов.

Первый стелс-фрегат без участия Украины построила и ввела в эксплуатацию Россия. Впервые корабль проекта 22350 был оснащён российской, а не украинской силовой установкой. Это третий корабль подобной модификации, ранее руководитель ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» Игорь Пономарев предсказывал, что лишь четвёртое судно получит двигатели отечественного производства. Стелс-фрегат получил название в честь бессменного командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны Арсения Головко.

Корабль, по словам руководства флота, отличается от предыдущих моделей и является носителем высокоточного оружия. Фрегат «Адмирал Головко» может нести боевое дежурство как в морской акватории, так и в дальней океанической зоне. Ранее в западных СМИ его называли «наиболее современным боевым кораблём России». При этом отмечалось, что в дальнее плавание стелс-фрегат не отправляется без буксира.

Первые два судна проекта 22350 Россия построила в сотрудничестве с украинскими предприятиями. После кризиса в отношениях 2014 года поставки оборудования прекратились. Впрочем, «Северной верфи» хватило агрегатов, чтобы полностью закончить третий по счёту стелс-фрегат самостоятельно.

Напомним, летом 2017 года глава ОСК Алексей Рахманов обещал, что третий стелс-фрегат проекта 22350 поступит в ВМФ в течение полугода. Всю серию из 10 фрегатов планировалось достроить к 2020 году.