«Запад сейчас недооценивает военную мощь России», - заявили авторы исследования.
Китайское издание Sohu решило рассказать, что американское военное руководство сильно заблуждается, недооценивая военную мощь Российской Федерации. Обсуждать китайские эксперты решили отечественный истребитель Су-57. По мнению Sohu, данная боевая машина во всем превосходит истребители пятого поколения американцев.
Как известно, создавался данный истребитель в не самых простых условиях, но даже несмотря на это удался полностью и по многим показателям обходит американские аналоги.
Эксперты уверены, что замена гидравлики на отечественных самолетах в разы увеличит их грузоподъемность. Китайские специалисты отмечают, что после этого пилоты смогут брать на вылазки еще больше вооружения. «Прокачать» Су-57 на максимум также можно за счет всесторонней проработки систем, которые будут справляться с вражескими пеленгующими устройствами.