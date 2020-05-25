Китайцы поставили российский истребитель Су-57 выше американских аналогов

Сегодня, 11:24

«Запад сейчас недооценивает военную мощь России», - заявили авторы исследования.

Китайское издание Sohu решило рассказать, что американское военное руководство сильно заблуждается, недооценивая военную мощь Российской Федерации. Обсуждать китайские эксперты решили отечественный истребитель Су-57. По мнению Sohu, данная боевая машина во всем превосходит истребители пятого поколения американцев.

Как известно, создавался данный истребитель в не самых простых условиях, но даже несмотря на это удался полностью и по многим показателям обходит американские аналоги.

«Самолеты Су-57, которые используются вооруженными силами РФ, имеют такую высокую производительность в условиях боя, что с ними не могут сравниться даже американские F-35», - утверждают журналисты из Китая.

Эксперты уверены, что замена гидравлики на отечественных самолетах в разы увеличит их грузоподъемность. Китайские специалисты отмечают, что после этого пилоты смогут брать на вылазки еще больше вооружения. «Прокачать» Су-57 на максимум также можно за счет всесторонней проработки систем, которые будут справляться с вражескими пеленгующими устройствами.