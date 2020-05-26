Конкуренты больше не смогут красть технологию российских авиамоторов

Вчера, 18:36

Рассказали об этом работники издания Soha.

Китайская газета Soha в очередной раз восхитилась технологиями российской военной промышленности. Хитрый способ позволяет защитить от копирования технологию отечественных авиамоторов. Конкуренты больше не смогут ее красть даже при большом желании и возможностях.

Кража технологии – уже давно не новинка в сегодняшних реалиях. Компании, без зазрения совести, используют все те мысли, которые появились в конкурентной фирме. Российские производители, однако, устали с этим мириться и, по заявлению Soha, создали позволяющее избавиться от этого решение.

На примере недавней сделки России и Китая можно понять, как именно добьется своего российская сторона. Двигатели AL-41F1S государство согласилось продавать только вместе с истребителями Су-35. Защищает от заимствования то, что к «сердцу» движка не пробраться, не повредив его конструкцию.

Этот хитрый способ не даст шансов конкурентам исследовать применяемые российскими инженерами методики по строению авиамоторов. Даже без неё, копирование займет уйму времени, не говоря уже о качестве продукта-имитации. При этом власти КНР делают все возможное для сокращения зависимости от технологий российского производства, но признают, что пока не могут конкурировать в самолётостроении с Россией.