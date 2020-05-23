ВМС США успешно испытали лазерную пушку, сбив беспилотник

Вчера, 22:15

Момент выстрела установленного корабельного орудия попал на видео.

В средине мая военно-морские сила Соединённых Штатов провели испытания нового лазерного оружия в Тихом океане. Информацию американскому телеканалу CNN окончательно подтвердил Тихоокеанский флот.

Командование флота обозначило установку, как систему твердотельного лазерного оружия, мощность которого составляет 150 киловатт. По предварительной информации пушку разработала компания Northrop Grumman.

На отснятых кадрах видно, как установка, расположенная на десантном корабле-амфибии USS Portland, выстрелила горизонтальным пучком света. После чего отдельным кадром (с другого ракурса) был показан поражённый беспилотник.

Со слов Керри Сандерса, капитана судна, испытания дали шанс ВМС США получить «ценную информацию о возможностях демонстратора системы твердотельного лазерного оружия против потенциальных угроз». Также новая лазерная пушка может предопределить ход морских баталий, предоставляя преимущество американским военным.