Польский военный назвал решения по модернизации танков в России «эффективными»

19-05-2020, 17:15

Генерал Вальдемар Скшипчак негодует из-за аналогичной ситуации в своей стране.

Уже к концу этого года Россия, несмотря на коронавиус, получит более 120 тысяч модернизированных танков Т-72Б3М. Отреагировал на эту ситуацию польский генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, решения, принятые Россией решения по модернизации танковых войск, являются «эффективными», в Польше же занимаются «припудриванием говна». Россия же делает все для того, чтобы усилить даже те стороны своего танка, которые и до этого казались мощными. Именно так и должен происходить прогресс, уверен Скшипчак.

«Решения, применяемые Россией, эффективны, среди прочего, в Восточной Европе. Модернизация T-72 очень глубокая и существенно укрепляет сильные стороны этого танка», - уверен товарищ генерал.

Скшипчак отметил, что польские военные заняты модернизацией вот уже 30 лет, но ничего существенного выдать так и не смогли, потому как не обладают для этого потенциалом. Куда более любопытной, по мнению военного, является союз со стратегическими партнерами, вроде США. Россию он упоминать не стал, хотя если бы ему позволяла политическая обстановка, он бы не упустил такой возможности. До тех пор господину Скшипчаку придется рассчитывать только на американских союзников и их возможности.