В России испытали новейший военно-транспортный самолет

Сегодня, 15:00

Проект, получивший название «Слон», будет являться самым грузоподъемным серийным самолетом в мире.

Публично концепт перспективного транспортного самолета был представлен на форуме МАКС в 2017 году. Было завялено, что самолет разрабатывается с целью замены советского тяжелого транспортного самолета Ан-124, который используется с 1987 года и имеет 120 тонн грузоподъемности при дальности полета 5400 километров и скорости 800 кмч.

«Слон», в свою очередь, будет обладать максимальной нагрузкой в 180 тонн, а при нагрузке в 150 тонн иметь дальность в 7000 километров и скорость в 850 кмч. Такие характеристики должны сделать его самым грузоподъемным самолетом в мире, смещая на второе место американский Boeing 747-8 Freighter (140 тонн) и на третье место уже упомянутый Ан-124 (120 тонн). Справедливости ради стоит отметить советский транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности Ан-225, который может нести на борту до 250 тонн груза, однако в серию он так и не пошел, а единственный рабочий экземпляр «доживает» свой век на Украине под названием Мрiя (Мечта). Разрабатываемый же «Слон» должен будет оснащаться 4 новейшими двигателями ПД-35, которые также находятся в разработке и по предварительным характеристикам существенно превосходят существующие образцы.

Все это приводит к осознанию, что Россия налаживает производство не только армейской авиации, но и гражданской, причем полностью из отечественных комплектующих, в попытке выйти на международный рынок, позиции на котором были утрачены с развалом СССР.