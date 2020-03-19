Госперевророт в Казахстане? Новые откровения внука Назарбаева повергли в шок весь Казахстан

19-03-2020, 17:23

Внук экс-президента Казахстана призвал народ к госперевороту.

После долгого перерыва внук Нурсултана Назарбаева снова вышел на связь и шокировал Казахстан новой порцией откровений. В своем посте на фейсбуке Айсултан рассказал всю грязь о политической верхушке республики и призвал казахстанцев вернуть Нурсултана Назарбаева на пост президента ради спасения Казахстана.

По мнению Айсултана за внезапной отставкой Назарбаева стояли бывший премьер-министр Казахстана Карим Масимов и бизнесмен Тимур Кулибаев. Именно они, по слова внука Назарбаева, обманным путем «протолкнули» в большую политику Касыма-Жомарта Токаева и сделали его своим «ручным президентом». Провальная политика «подставного» президента, действующего в интересах своих кукловодов привела Казахстан к глубокому кризису, считает Айсултан.

А после отставки Назарбаева Масимов и Кулибаев принялись за его старшую дочь Даригу и активно пытаются убрать ее с политической арены. Айсултан назвал Масимова и Кулибаева предателями, которые «готовы прибить родную дочь Нурсултана» и обратил внимание своих подписчиков на большое количество провокационных материалов против Дариги Назарбаевой на новостных сайтах, принадлежащих Тимуру Кулибаеву.

Айсултан Назарбаев призвал казахстанцев простить ошибки Нурсултана и вернуть его на пост президента ради спасения Казахстана от предателей и выхода из тяжелейшего экономического кризиса. Только крепкая рука отца нации сможет вывести страну к светлому будущему, считает внук Назарбаева, «и не важно кто что подумает, а важно чтобы он вернулся с решимостью исправить нынешнее положение».

Однако большинство казахстанцев не согласны с позицией Айсултана и считают его пост в фейсбуке призывом к госперевороту. Слова опального внука экс-президента уже давно не вызывают доверия у народа, а такие шокирующие публикации в соцсетях больше напоминают попытку Нурсултана Назарбаева оценить настроения масс. С помощью Айсултана пожилой отец нации пытается подготовить почву к своему возвращению в качестве героического спасителя Казахстана.