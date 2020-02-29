Свадебный подарок от Лазарева или как Сергей посвятил новый хит с Гагариной своему любовнику?

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В Сети появилась информация, что певец готовится связать себя узами брака с фотографом Даниилом Величко.

Множество романов приписывалось Сергею Лазареву, но по утверждениям инсайдеров в последнее время у него стабильные отношения с фотографом Даниилом Величко. Их часто видят вместе в московских ресторанах и даже на отдыхе. Поговаривают, что дело близится к свадьбе, которая может пройти уже весной 2020 года.

Однако сам Величко в последнее время стал жаловаться на то, что у него настроение поныть или на то, что нет особых сил. Видимо, в отношениях пары не все так гладко, как казалось. Впрочем, такое часто бывает перед свадьбой. Суета и мандраж делают свое дело.

Похоже, что заботливый Сергей решил не усугублять ситуацию, а сделать приятное Даниилу. И в качестве свадебного подарка от себя, он, судя по всему, посвятит своему возлюбленному новый хит, который записал с Гагариной.

На одной из вечеринок Лазарев уже обмолвился, что посвящает Величко песню. А из нового у него только совместная работа с Полиной. К слову, сами певцы называют свой дуэт историческим и гордятся им.

Несложно предположить, что сингл будет посвящен любовной теме. Так как оба артиста обычно предпочитают петь именно об этом чувстве.

Поклонники Лазарева и Гагариной уже давно просили их спеть что-нибудь вместе. Но артисты все не решались. А теперь повод нашелся. Видимо, Полину растрогал романтизм поступка Сергея, и она дала добро на совместный хит.