Алла Борисовна грязи не прощает или почему на похороны Галины Волчек Пугачева не пошла?

Сегодня, 09:00

Стали известны подробности ссоры худрука «Современника» и Примадонны.

Не для кого не секрет, что по просьбе близкой подруги Волчек — Аллы Борисовны в театр «Современник» была приглашена замечательная певица и по совместительству дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Певица сыграла в спектакле «Двое на качелях» главную роль вместе с актером Кириллом Сафоновым. В театре, по слухам это была бывшая актриса спектакля «Двое на качелях» Чулпан Хаматова, разнесли слухи о том, что у Кирилла и Кристины жаркий роман. Ребята якобы на сцене играют слишком реалистично, когда в конце действия начинают целоваться.

За месяц до своего ухода об этом узнала и главный художественный руководитель театра Галина Волчек. Она поспешила рассказать об этом Алле, поскольку они близко дружат и давно знакомы.

Подруги разругались и не разговаривали до самой смерти. Алла назвала это грязными слухами и сплетнями обидчицы Чулпан, которую убрали с роли из-за обмана перед Волчек. К слову, Чулпан Хаматова предала Галину, будучи ее заместителем. Она переметнулась в другой театр, не сказав об этом худруку и стала распускать нехорошие слухи о руководстве «Современника». На похороны Пугачева к Волчек так и не пошла, сославшись на плохое самочувствие.

А коллеги стали говорить, что Алла Борисовна хоть и переживает за смерть подруги, но грязи о своих детях не прощает. Возможно, Алле было стыдно прийти попрощаться. Многие, зная ее заносчивый характер уверены, она побоялась народного осуждения среди тех, кто все-таки пришел отправить в последний путь легендарную актрису и замечательного человека Галину Борисовну Волчек.