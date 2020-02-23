Балконы гнутся или как Бузова убирает «жирок» неумелым рисованием

Сегодня, 13:00

На радость «целлюлитной» звезды есть фотошоп и «дешёвые» фильтры.

Где бы ни была Ольга Бузова, певица делает пару красивых, или не очень красивых кадров, а потом их подправит неумелым рисованием в фотошопе. Даже вчерашняя поездка в Минск на концерт не обошлась без «естественной» фотографии на балконе отеля. Естественно, приехав в номер звезда первым делом выбежала для красивого фото, а уж потом решилась показать подписчикам номер и все прелести, которые администраторы отеля приготовили звезде.

Ольга Бузова давно принимает все недостатки своей фигуры, и стремиться как можно скорее от них избавиться, хотя бы на фото. Ни для кого не секрет, что Бузова убирает «жирок» с бёдер, корректирует фигуру и прибавляет формы, где это требуется. Назвать такие методы рациональными, или хотя бы незаметными для пытливых глаз поклонников очень трудно, ведь певица настолько пристрастилась, что даже не замечает, как балконы гнутся от её пышных форм.

Продюсер Ольги и её нынешний возлюбленный Давид Манукян, судя по всему, не против таких «безобидных» перевоплощений певицы. Всё бы ничего, если бы Ольга из раза в раз не позорилась сильно размытыми фотографиями там, где этого просто не может быть.