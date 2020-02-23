«Тогда точно станем братьями, а не сёстрами»: Рудковская жестко унизила Собчак из-за внешности

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Яна, видимо, мстит Ксении за то, что та называла ее маникюрщицей.

Яна Рудковская и Ксения Собчак, судя по всему, являются заклятыми подругами. Они могут вместе работать над проектами, однако, похоже, на дух друг друга не переносят и то и дело пытаются подставить друг друга.

Так, Ксения недавно в своём шоу рассказывала историю как Рудковская работала «маникюрщицей». Однако сама Яна заявила, что Собчак исказила всю историю, и маникюрщицей она никогда не была.

Месть, видимо, не заставила себя долго ждать, и Яна жестко оскорбила Собчак из-за внешности. В Telegram-канале Рудковская написала свои мысли по поводу создания певицей Валерией партии «Сильные женщины». И там она, конечно, же не оставила без внимания и Собчак. Продюсер написала: «И Ксению Анатольевну ждем-с. Тогда точно станем, скорее, братьями, чем сёстрами…». Таким сообщением она, похоже, решила намекнуть на мужеподобную внешность Собчак.

Все эти действия похожи на холодную войну. Ведь Яна и Ксения не находятся в открытом конфликте, а лишь иногда завуалировано и сдержано оскорбляют друг друга в сети. Видимо, продюсера сильно задели слова Собчак, раз уж она так отчаянно перешла на личности.

Судя по всему, они окончательно не рассорились только потому, что им выгодно работать вместе. Собчак спродюсировала шоу Рудковской «Яна Супер», которое нашло отклик у зрителей. Вероятно, все продолжится в том же духе: они продолжат молча ненавидеть друг друга, однако работать вместе не перестанут.