Пристанище одиноких мужчин Лисовца или с кем живёт самый нетрадиционный стилист России?

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Модная загадка получила интересное продолжение.

Стилист Влад Лисовец знаком каждому, кто хотя бы частично интересовался модой в России. Опытный знаток искусств также является основателем школы стиля "LISOschool". Однако с ростом популярности общественность интересует и другая сторона жизни Лисовца – личная. Так, согласно данным википедии о любовных похождениях стилиста ничего не известно. Однако фанаты всё же нашли кое-что интересное.

Говорят, что по человеку судят по его жилищу, а у Влада Лисовца двухэтажная огромная квартира скорее напоминает пристанище одиноких мужчин. Стены оформлены в спокойных, но не всегда уютных тонах и нередко ощущаются, как незаконченные во время ремонта. Такой выбор, будто сам за себя говорит об одиночестве или отстранённости. Однако мужчина держит кота. Некоторые предположили, что предпочтение кошек собакам намекает на мягкую и женственную натуру хозяина.

Нетрадиционный стиль иногда ставит и не менее интересные вопросы. Например, спальня мужчины, в отличие от остальных комнат в квартире самая тёмная, навязчивая, возможно, говорит о внутренних тревогах и переживаниях. А гостевая спальня даже вызывает недоумение, ибо граффити на дверях и стенах больше напоминают неудачную попытку «разукрасить» пребывание в квартире.

Возможно, 47-летний стилист действительно живёт один, или даже живёт с мужчиной. Люди нетрадиционной ориентации склонны скрывать свои предпочтения под страхом быть непонятыми обществом. Но возможно, что когда-нибудь интересная фигура современности и сам раскроет, с кем живёт и другие подробности своей загадочной жизни.