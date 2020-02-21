Вчера, 23:00

11-летняя Микелла Абрамова очень приглянулась продюсеру Максу Фадееву, раз сейчас он ее защищает от критиков.

Скандал с победой дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой на певческом шоу «Голос.Дети» начал обрастать новыми подробностями, когда мать девочки дала интервью Ксении Собчак. Артистка внезапно призналась, что лично отсылала за дочь сообщения, но многие услышали в ее словах и оговорочку «по Фрейду» о том, что она «покупала голоса». Неожиданный поворот в этой истории произошел тогда, когда знаменитый продюсер Макс Фадеев вдруг ярко вступился за Микеллу, хотя никак в данной ситуации не был замешан. Более того, Максим даже готов рисковать собственной репутацией и честным именем, а это можно объясняться только тем, что Микелла теперь его проект и он отвечает за нее головой и деньгами.

Очевидно, 11-летняя дочь Алсу станет новой солисткой группы «Серебро», что будет более чем уместным витком в ее застопорившейся карьере после «Голос.Дети». Абрамова критически нужна и самому Фадееву, ведь новый состав «Серебро» ничего не вызывает у публики кроме равнодушия – новые певицы коллектива безликие, скучные и не умеют нормально петь. Чтобы хоть как-то заинтересовать зрителей нужно вливать огромные суммы в съемку клипов, запись песен, но Макс, видимо, нашел другой выход. Например, расходы на запись треков и создание клипов возьмет богатый папа Микеллы. В этом случае Фадееву придется все лишь применить лишь свои знаменитые организационные способности, чтобы новая «Серебро» во главе с Абрамовой часто была у всех на глазах и зарабатывала популярность.

Впрочем, настораживает столь юный возраст возможной новой участницы. Не исключено, что Фадеев действительно возьмет Микеллу под свою опеку, но в состав группы она войдет через несколько лет. К слову, практику воспитания поп-идолов едва ли не с колыбели давно используют корейские создатели K-pop-групп: там артистов поселяют в специальные школы музыкантов, где учат их хореографии и вокалу.