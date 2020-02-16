«Трезвая в слюни» Лорак нелепо повторила «пьяные» танцы Лободы

Вчера, 21:01

Сомнительная мимика и песни под «фанеру» — на гастролях Каролин, видимо, позволила лишнего.

Не успели все отойти от «пьяных» танцев Светланы Лободы на сцене, как, судя по всему, нелепый «успех» коллеги решила повторить и Ани Лорак. Поводом для догадок стало неоднозначное видео с выступления артистки в Рыбинске. Неужели Каролина позволила себе на гастролях лишнего?

Действительно, на видео отчётливо заметно, как «трезвая в слюни» Лорак с трудом держится на ногах: «дикие» танцы и сомнительная мимика лица, которая едва украсила внешность певицы. Ситуацию усугубляет и то, что «гримасы» строила Каролина на сцене под «фанеру», о чем свидетельствует равномерный поток звука, несмотря даже на прыжки артистки во время танца. Вероятно, активной мимикой и «дикими» телодвижениями Каролина пыталась отвлечь внимание фанатов от фонограммы, однако, лишь выставила себя в не лучшем свете.

Впрочем, не исключено, что Лорак попросту перебрала с алкоголем перед выходом на сцену и потеряла контроль на собой, устроив «шоу». И всё бы ничего, вот только таким номером Каролина рискует всерьёз «подмочить» репутацию, а «выходка» Димы Билана в Самаре тому лишь подтверждение, ведь даже благотворительность не «обелила» имя артиста за эти пол года.