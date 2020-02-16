Нюша «подкупила» конкурентку или как Лопырёва получила роль в кино

Вчера, 23:10

Ради возвращения Сивова в семью певица, видимо, готова крупно потратиться.

Пока Игорь Булатов отчаянно строит бизнес за пределами Москвы, Виктория Лопырёва, судя по всему, не планирует оставлять семью «голодной» и уже готовится покорять новые вершины. Поводом для догадок стало неоднозначное заявление модели о предложении сняться в кино. И это в то время, когда в сети не утихают слухи о романе Лопырёвой и Игоря Сивова. Неужели Нюша решила таким образом устранить конкурентку, «подкупив» блондинку?

В сторис Вика опубликовала фрагмент поэзии, где похвасталась неким предложением о съёмках. И всё бы ничего, вот только ни образования, ни опыта у 36-летней блондинки в киноиндустрии нет. Не исключено, что Лопырёва получила роль в кино именно за счёт возможностей и связей Шурочкиной. Отношения Виктории и Сивова давно вышли за рамки дружеских, судя по слухам: парочка проводит много времени вместе, а Игорь не стесняется оказывать неоднозначные знаки внимания блондинке публично. Вполне вероятно, что Нюша, узнав о зарождающейся «интрижке» мужа, решила перестраховаться и устранить конкурентку и попросту «купила» Виктории счастливый «билет» в актёрское будущее. Не так давно Шурочкина стала матерью и развод с ребёнком на руках явно не входит в её планы, а потому, не удивительно, что певица готова крупно потратиться ради спасения семьи.