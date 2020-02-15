Канделаки закроет шоу Собчак на Первом канале с помощью влиятельных друзей

Вчера, 23:00

С легкой подачи Тины на Ксению недавно набросилась с критикой сама представитель МИД РФ Мария Захарова.

Конфликт между знаменитыми ведущими Тиной Канделаки и Ксенией Собчак разгорелся внезапно – экс-кандидатка в президенты колко выразилась насчет фигуры коллеги. Якобы хоть и бывшая ведущая «Самого умного» и занимается спортом, но очевидных положительных результатов нет. Тина сперва никак не отреагировала, но недавно отомстила оппонентке с помощью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой – на видео, обнародованном Канделаки, ее собеседница во всю унижает Собчак и ее новое шоу «Док-Ток» на Первом канале.

«Это невозможно смотреть», - сообщает Захарова, сообщая, что никогда не пойдет на программу Ксении Анатольевны. Представитель МИД также тонко намекнула, что пришла именно к Тине на интервью, так как считает ее умной, интересной и очень уважает. Видимо, между женщинами уже завязалась дружба.

Теперь понятно, что Собчак зря связалась с Канделаки, ведь последняя с помощью настолько влиятельных друзей легко закроет шоу Собчак, если, конечно, захочет этого. Впрочем, если Ксения принесет свои извинения Тине, то вероятно ведущая пожалеет коллегу.