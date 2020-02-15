Лорд Пневмослон «засветил» лицо на награждении «Чартовой Дюжины»

Сегодня, 18:00

Создатель проекта Нейромонах Феофан вышел на сцену без маски и грима.

13 февраля в спорткомплексе «ВТБ Арена» состоялось награждение музыкальной премией «Чартова Дюжина» от «Нашего радио». Одним из номинантов оказался автор и вокалист групп «Пневмослон» и «Нейромонах», всегда скрывающий своё лицо. В этот раз ему пришлось «засветиться» перед камерами, благодаря чему фанаты смогли рассмотреть своего кумира.

Как признался сам Лорд, как он себя называет, он потерял маску незадолго до выхода на сцену. Дабы не срывать мероприятие, он выбрал единственный вариант - набросил на голову капюшон и пошёл. Естественно, это его не спасло - рассмотреть лицо было довольно просто.

Некоторые из поклонников уверены, что на награждении присутствовал другой человек. Мол, и комплекция совсем не та, да и не мог Пневмослон-Феофан поступиться своими принципами. Однако, на данный момент нет информации, которая могла бы опровергнуть или подтвердить этот факт.