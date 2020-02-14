«Похож?»: Тимати сомневается в родстве с Ратмиром

Вчера, 22:00

Негодование поклонников о несхожести сына и отца дошло и до самого репера.

Публиковать личико недавно рожденного ребенка – всегда большая ответственность для звездных родителей, и они подходят к ней со всей серьезностью. Вчера спала завеса тайны над тем, как выглядит наследник репера Тимати Ратмир. Анастасия Решетова разместила фото с сыном и тут же вызвала бурю негодования. Поклонники, как один стали обвинять Настю в неверности Юнусову, потому как маленький Ратмир им показался непохожим на отца. В результате даже Тимати прислушался к ним и теперь он на весь интернет показывает, что сомневается в родстве с Ратмиром. У фанатов он спросил: «похож?», будто сам не верит в это и ему нужны какие-то дополнительные подтверждения.

Видимо, Тимати и раньше догадывался, что Решетова могла быть ему неверна и Ратмир – «нагулянный». Теперь же, когда он услышал мнение огромного количества небезразличных людей о том, что мальчик на него действительно не похож, то решил поговорить с «экспертами» в интернете напрямую. Тимати прекрасно осознает, что охмурить Анастасию, пока он открывал бургерные по всей России мог, кто угодно. Наверняка теперь супругам предстоит крайне серьезный разговор, который может закончиться ДНК-тестом.

Репер понял, что доверять Решетовой на «честное слово» он больше не может. Мужчину явно гнетет, что он может воспитывать не своего сына. Решетова же предпочитает в агрессивной форме затыкать всех тех, кто в социальных сетях усомнился в ее верности Тимуру. Однако, если за дело взялся сам супруг, Настя остается бессильной и скоро Юнусов может узнать шокирующую правду.