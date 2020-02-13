Кокорин - новый Шатунов? Разин затащит опозорившегося футболиста в «Ласковый май»

Вчера, 18:15

В своем любимом Сочи продюсер готовит спортсмену воистину королевский приём.

Продюсер Андрей Разин всегда отличался особым умением заводить новые знакомства. Глава «Ласкового мая» не ограничивается одной лишь эстрадой и с радостью сближается с людьми из мира политики или спорта. Вот и к растоптавшему свою репутацию пару лет назад Александру Кокорину, перешедшему в футбольный клуб «Сочи», Разин обратился едва ли не с отцовской любовью и пообещал выделить целый этаж своего отеля «Разин», на котором будут жить не только он, но и все родственники. Весьма щедрое предложение для того, кто хочет просто подружиться.

Видимо, план Андрея идет куда дальше и, на самом деле, все идет к тому, что опозорившегося футболиста, сильно потерявшего в авторитете и цене, он затащит в «Ласковый май». Так или иначе, со времен Шатунова вживую в группе никто не поет, потому Кокорину понадобится всего лишь вовремя открывать рот. Зачем это самому Кокорину? Банально, чтобы прокормить себя в старости, ведь к закату его карьера пошла из-за тюремного срока гораздо раньше.

Продюсер, в свою очередь, сможет заново раскрутить популярную в 80-е «мальчуковую» группу. Ради этого, можно и Кокорина в номера заселять. Для него Саша – это новый Шатунов, который «сладкой» внешностью и узнаваемостью сможет заставить молодых поклонниц страдать от любви. Не зря он называет Кокорина самый мужественным спортсменом России. Ставки на сотрудничество с Сашей крайне высокие. Главное, чтоб разнежившийся от внимания Александр не вспомнил свои привычки кутить на высшем уровне и не разгромил отель Разина в щепки.