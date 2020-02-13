Скрывает «цацками» измену. Пригожин увешал Валерию бриллиантами из-за молодой любовницы?

Вчера, 18:00

Самый простой способ задобрить женщину – деньги и Иосиф это доказывает.

Иосиф Пригожин считается одним из главных продюсеров страны. Проект всей его жизни, безусловно, певица Валерия, которая по совместительству является его женой. Учитывая, что проводит вместе с женой он практически 24 на 7, это не помешало ему обзавестись интрижкой. Проблема лишь в том, что из-за молодой любовницы продюсеру теперь приходится тратить огромные деньги на то, чтобы задобрить жену и не разводить скандал на всю Россию.

В своем Instagram Иосиф показал хвастливый ролик, в котором Валерия в мехах и бриллиантах позирует на фоне дорогой машины. Пригожин, как примерный муж заявляет в приписке к видео, что Валерия - его «королева» и она достойна всего самого лучшего. Он скупого на комплименты Пригожина видеть такое как-то странно. Не мудрено, ведь как опытная женщина Валерия наверняка догадывается, что у мужа кто-то появился, но противостоять блестящим драгоценностям не способна, потому закрывает глаза на наставляемые ей рога. Пригожин же увешал бриллиантами законную жену и теперь ему надо будет «обрабатывать» еще и любовницу, запросы которой явно не меньше.

Недавние фото супругов показали, что обручальное кольцо Валерия сняла. Фанаты тут же всполошились, уверенные в том, что в семейном благополучии Пригожина и певицы наступил разлом. Именно тогда Валерия «спалила», что у мужа есть кто-то кроме нее. Бриллианты и меха, как выкуп, пошли в ход, когда певица обнаружила, что эта «кто-то» молодая особа из тех, кто западают на Пригожина только из-за статуса продюсера. Тут лысому скандалисту уже было не отвертеться, потому он теперь дорогими цацками он скрывает измену, надеясь на снисхождение.