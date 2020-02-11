«Я/МЫ Водонаева» или как Айза вышла на «одиночный пикет» в честь заклятой подруги

Вчера, 21:45

Анохина либо жестоко высмеяла, либо странным образом поддержала Алену.

Айза Анохина удивила поклонников неоднозначным постом в Instagram, девушка опубликовала ряд фото с табличками, на одной из которых написано: «Я/Мы Водонаева». Сама Айза, по всей видимости, решила провести такой себе «одиночным пикет». Но если учесть, что Анохина и Водонаева давно находятся в ссоре, это вполне может быть жестокой шуткой экс-подруги, которая уже длительное время отстаивает свое мнение по поводу абортов, материнского капитала и других острых тем повседневной России. Наверняка, зная в какой непростой ситуации находится Алена, Айза не упустила момента поглумиться над светской львицей и вышла на «одиночный пикет» в честь заклятой подруги, тем самым подчеркнула, что даже враги ей завидуют.

С другой стороны, не исключено, что Анохина могла странным образом поддержать Алену, ведь использовав «Я/Мы Водонаева», она сделала отсылку на скандальную ситуацию по делу Голунова, где люди поддерживающие его подписывались под этим хэштегом. А значит, Айза несмотря на вражду согласна с острыми высказываниями экс-подруги и не имея такой смелости высказаться напрямую, решила «намекнуть» на свою колеблющуюся позицию дополнив словами, что пока еще не определилась за что выступает.

Подписчики Анохиной в большинстве своем уверены, что та попросту жестоко высмеяла Водонаеву, так как не может ей забыть старые обиды, поэтому не удержалась от провокационной публикации. Как известно, история с Аленой Водонаевой дошла до самого президента и теперь ей грозит не просто массовое порицание, а и судебное разбирательство вплоть до тюремного заключения.