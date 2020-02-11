Плачет по ушедшему Гордону или почему Барановская трезва «в сопли» в 9 утра?

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Программу «Мужское/Женское» Юля будет вести одна, считают фанаты.

Новое шоу «Первого канала», где ведущей будет Собчак, «переманило» Александра Гордона. Теперь мужчина будет вместе с Ксенией обсуждать насущные вопросы, а Юлию общества с другом, как оказалось, лишили. Возможно, именно из-за этого Юлия «в сопли» трезва в 9 утра. Встреча с подружками закончилась слезами или «увеселительным».

На видео заметно, что у телеведущей «заплетается» язык и блестят глаза. Необоснованный смех также может указывать на состояние Юлии, но ее легко понять. Вести об уходе Александра Гордона с шоу могли застать телеведущую прямо с утра. Мужчина был самым лучшим и понимающим другом для Барановской, но в один миг она оказалась его лишена… Скорее всего, Юлия еще долго будет плакать по ушедшему Гордону, ведь их, как никак, связывали 5 лет совместной работы.

Зная пристрастия Барановской к спиртному, фанаты сильно «напряглись», Телеведущая нередко выпускает видео с алкогольных застолий, а тут еще и «потеря» близкого друга. Возможно, на место Александра придет новый ведущий или почему в Останкино шепчутся, что Гордона должен заменить любимчик Эрнста Дмитрий Шепелев.