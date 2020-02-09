Монархия на НТВ... Сын Кудрявцевой станет новым ведущим «Секрета на миллион»?

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Лера уже устроила своего наследника на канал.

«Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой пользуется огромной популярностью среди телезрителей. Шоу славится своими рейтингами и составляет хорошую конкуренцию Первому. Однако вечно Кудрявцева не может быть ведущей и рано или поздно ей придется покинуть пост и, видимо, она уже к этому готова, ведь устроила наследника на НТВ.

Недавно Лера отвечала на вопросы поклонников и один из них коснулся трудоустройства ее сына. Один фанат поинтересовался, где работает наследник Кудрявцевой, на что она ответила, что он работает на НТВ. Конкретную должность Лера не назвала, но несложно предположить, что ее сын там на хорошем счету. Видимо, Кудрявцева не спроста устроила наследника на канал где она работает, а для того, чтобы обеспечить ему хорошее будущее.

В силу того, что Кудрявцева находится на хорошем счету у НТВ, к ней и ее сыну будет хорошее отношение. Не исключено даже то, что в скором времени сын Леры станет новым ведущим «Секрета на миллион». Если все так и произойдет, то тогда можно наблюдать яркий пример того, как работает монархия на НТВ.

Конечно, не стоит исключать, что сын Кудрявцевой не захочет продолжать работу своей матери, а решит развивать что-то свое, и тогда на место ведущего придется занять другому человеку. Как бы то ни было, но единственное можно сказать с уверенностью — Лера не останется в нищете, и уйдя с канала, может заняться бизнесом.