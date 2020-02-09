Анна Хилькевич снимается в последнем сезоне «Полицейского с Рублёвки»

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Звезда «Универа» примерила на себя форму МВД.

Вернувшаяся из Таиланда Анна Хилькевич дала надежду многим фанатам «Полицейского с Рублёвки». Если раньше в сети ходили слухи, что последний сезон сериала не выйдет, теперь есть хоть небольшие шансы на это.

В конце 2019 года появились первые предположения о том, что проект подходит к концу. Из «Полицейского с Рублёвки» ушёл Александр Петров, исполнитель одной из главных ролей, а также под вопросом остались Александра Бортич, Роман Попов и Рина Гришина. Они не объявляли об увольнении, но по разным личным причинам могут отказаться от дальнейших съёмок.



Вполне вероятно, что для сбора хотя бы минимальной команды, дабы доснять логический финал, создатели и привлекли Анну Хилькевич. Она показалась в форме МВД на некой площадке, хотя и не раскрыла секрет, над чем работает. У актрисы уже есть опыт в юмористических сериалах от ТНТ - как минимум, это «Универ», где она сыграла недалёкую и стереотипную блондинку. Такого образа в «Полицейском с Рублёвки» ещё не было, а значит, логично предположить, что данная теория является вполне вероятной.