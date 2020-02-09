Александр Пушной отодвинул семью на второй план ради рок-музыки

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Супруги, похоже, практически не видятся, но их это устраивает.

Телеведущий и музыкант Александр Пушной всегда был трудоголиком - он успевал совмещать сразу несколько творческих проектов, попутно занимаясь ещё и чем-то своим. Ради того, чтобы стремительно развиваться в своих начинаниях, артист, судя по всему, даже пошёл на крайние меры - он отодвинул семью на второй план.

На сегодняшний день Александр мелькает в телепередачах, ведёт шоу на радио, занимается YouTube-каналом, а также увлекается рок-музыкой, которая стала его основным хобби. Пушной пишет кавер-версии на известные композиции, выпускает собственные песни, делает обзоры на гитары и другое оборудование, а также выступает на концертах.

В Instagram звезды за последнее время нет практически никаких упоминаний семьи - ни детей, ни жены. При этом есть огромное колчество материалов о творчестве и работе, редко разбавленных «личными» моментами. Даже друзьям нашлось место в соцсетях Александра Пушного, но не супруге. Что интересно, сама Татьяна занимается рисованием и тоже будто не вспоминает о муже. Логично предположить, что сейчас пара решила сосредоточиться на карьере и развитии, поэтому и общается крайне редко. Однако нельзя исключать и варианта, что супруги попросту скрывают личную жизнь от поклонников.