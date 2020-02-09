Дорога в лечебницу или почему Маша Распутина «возненавидела» дочь Успенской

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Певица «Розы чайной» боролась с такой же «невменяемой» дочерью.

Тяжелая семейная драма, развернувшаяся в жизни Любови Успенской, не оставила равнодушным не только Андрея Малахова, который первым побежал брать у своей подруги «королевы шансона» интервью, но и, например, у Маши Распутиной, которая переживала подобные отношения со своей собственной дочерью. В 20 лет Маша Распутина родила дочь Лидию в браке с Владимиром Ермаковым, но после развода с первым мужем все отношения и с экс-супругом, и с дочерью у Маши напрочь испортились.

На встрече в программе «Привет, Андрей!» Распутина слишком жёстко высказывалась и буквально «возненавидела» дочь Успенской, называя её «невменяемой» и настроенной против матери кем-то со стороны.

Рассуждая на своём личном примере, Маша прекрасно помнит, как ещё в 15-летнем возрасте Лидия устраивала истерики и скандалы, вела себя неадекватно и враждебно по отношению к беременной матери, когда и была открыта дорога в лечебницу для Лидии, где она провела не малую часть своей жизни. Кажется, поэтому Маша всячески поддерживает Успенскую, которая сейчас переживает похожую историю со своей дочерью.

«Девушка какая-то немножко невменяемая. Это видно. А потом, ну, как можно осуждать свою мать, которая для тебя дала все? Значит, у дочери либо мозги сошли с рельс, либо ее кто-то настроил так, естественно, под определенными препаратами», – агрессивно сказала Распутина о Татьяне, дочери Успенской.

К слову, дочь Маши, если верить СМИ, до сих пор не имеет ни образования, ни работы, ни своего имущества, ни даже прописки: Распутина поставила дочь в полную зависимость, потому и о продолжении конфликта не слышно.