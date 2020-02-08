Галкин не причем, развода не будет! Дроботенко скрывает «голубой» роман с Малаховым?

Вчера, 22:01

Алла может спать спокойно.

Пока пресса разрывается сообщениями о «радужной» свадьбе Максима Галкина и Сергея Дроботенко, второй, вопреки расследованиям СМИ, будто бы намекает на симпатию к главному телеведущему страны. Неужели юморист скрывает «голубой» роман с Малаховым? В январе Сергей тепло поздравил Андрея с днем рождениям: «Дай Бог тебе совершить все, что задумал, и о чем мечтается в редкие минуты одиночества…» Окончание фразы звучит двусмысленно: быть может, Дроботенко имеет в виду, что Малахов уже давно обрел счастье с ним, а потому об угнетающем уединении следует забыть насовсем?

Ожидаемо, что Сергей, как и предполагаемый любовник сатирика, никак не раскрыл тайную связь, что было бы слишком опрометчивым поступком со стороны знаменитых мужчин. Однако выбор Дроботенко совместной фотографии кажется неслучайным: Сергей расплылся в довольной улыбке и тесно прижался к вероятному объекту воздыханий, а Малахов так же с радостью позирует на камеру. Андрей публично стараний Сергея не оценил. Этот поступок с легкостью объясняется повышенным вниманием к Дроботенко со стороны новостных изданий.

Ряд источников вовсю «атакует» комика и приводит доказательства «радужных» отношений Сергея и супруга Примадонны. Несмотря на нелицеприятные для знаменитостей известия, Дроботенко и Галкина так и не удалось запечатлеть вместе. Судя по микроблогу, Сергей гастролирует по России, а потому информация о совместном отдыхе с Максимом требует дополнительной проверки.

Учитывая странные намеки Дроботенко и чересчур трепетное отношение артиста к Малахову, не лишним будет заключить: Галкин не причем, а развода c Примадонной не будет! В интервью на YouTube канале «А поговорить» избранник Пугачевой только задорно рассмеялся в лицо Ирине Шихман, когда последовал вопрос о молве в Сети, якобы раскрывающей секретную сторону жизни телеведущего и интрижке с Дроботенко. Максим без всякого смущения заявил, что это - сплетни и домыслы.

Малахов не подписан на Instagram Дроботенко – скорее всего, тележурналист не желает окончательно похоронить репутацию, в частности, после недавних сведений о подозрительном полуночном визите на вечеринку, где фигурировал один из ведущих телеканала «Дождь». Да и в целом, Андрей старательно скрывает возможные «голубые» пристрастия, что частенько практикуют российские медиаличности с подобным флером.

В конце декабря Дроботенко засветился на передаче Малахова «Привет, Андрей!», где особое внимание журналист уделил недавнему 50-летнему юбилею звезды «Аншлага». Может быть, неспроста?