Волочкову споил – квартиру получил? Балерина готовит для жениха на свадьбу многомиллионный подарок

Вчера, 23:00

Анастасия в эфире «Русского радио» раскрыла подробности предстоящего торжества.

44-летняя Анастасия Волочкова подтвердила слухи о том, что она все-таки собирается замуж за своего тайного возлюбленного, которого скрывает от общественности уже больше года. Более того, балерина для своего жениха ничего не жалеет и даже роскошной квартиры в центре Санкт-Петербурга стоимостью в 120 млн рублей.

Стало известно, что свадьба Анастасии Волочковой и её жениха состоится уже в октябре этого года. Дружкой балерины станет светская львица Алёна Кравец, а к алтарю знаменитость поведет сам Бари Алибасов, поскольку отец Волочковой прикован к инвалидной коляске уже много лет. В эфире «Русского радио» Анастасия также намекнула ведущей Алле Довлатовой, что готовит для своего любимого человека на свадьбу шикарный подарок и не исключено, что это станет её многомиллионная квартира в Питере, которую звезде ещё в 2001 году подарил экс-любовник Сулейман Керимов. Так неужели слухи в Сети оказались правдивыми и Анастасия на самом деле попала в руки корыстного альфонса?

Поклонники ранее переживали, что жених может споить Волочкову и заполучить дорогостоящую квартиру или же столичный особняк балерины. Кроме того, мать поссорилась с Анастасией из-за этого тайного мужчины, ведь Тамара Владимировна считает, что её дочь снова «водят за нос».

Остается надеется, что возлюбленный Волочковой все же окажется порядочным человеком, который готов на свадьбу ради создания полноценной семьи, а не с целью получения квартиры балерины.