Худые ножки не спасут... Лолиту бросил очередной молодой любовник

Вчера, 21:10

Новые попытки найти шестого мужа снова оказались провальными.

Лолита Милявская недолго страдала после разрыва своего пятого брака с Дмитрием Ивановым. Сколько бы не было интриг вокруг этого неожиданного развода, сколько бы Андрей Малахов не пытался выудить из Дмитрия и Лолиты больших сенсаций, мало что из сокровенного просочилось к публике. Тем не менее, певица не унывала, пытаясь найти своё новое счастье.

Вчера на шоу Жан-Поля Готье стало известно, что Лолиту бросил очередной молодой любовник. О своём одиноком статусе звезда сообщила своим подружкам, Эвелине Блёданс и Кате Лель, которые были неосторожны с фрагментом видео, которые они отправили в Сеть.

«Я свободна», – прикрикнула певица в сториз на английском, видимо, намекая Жан-Полю или другим приглашенным гостям о желании на крепкий шестой союз.

К слову, после развода с подтянутым и молодым спортсменом Лолита очень сильно похудела. Звезда не раз заявляла о жёсткой диете и, очевидно, ограничения в пище дали свои результаты. Сейчас звезда выглядит привлекательно, но даже худые ножки не спасут Милявскую от тяжелых отношений с молодыми любовниками, которые то и знают, что использовать богатенькую певицу в своих интересах.