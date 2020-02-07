Деда Дима или как Тулупова окончательно загнала Шепелева под каблук?

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Из разгульного холостяка Шепелев превратился в «пенсионера», заведующего книжным клубом.

Если Дмитрий Шепелев надеялся на то, что изменение семейного статуса никак не повлияет на его жизнь, то сильно ошибался. Планы его невесты Екатерины Тулуповой на это совершенно другие. Девушка уже максимально их реализует и показала, что окончательно загнала Шепелева под каблук. Дмитрий из повесы, который почти пять лет наслаждался холостяцкой жизнью, превратился в скучного «пенсионера», который заведует книжным клубом. Нетрудно догадаться, кто подкинул ему эту идею – конечно же, это Тулупова. Девушка всеми мыслимыми и немыслимыми способами не дает Диме почувствовать себя свободным, дабы Шепелев, не дай бог, не задумался о походе «налево». Свой шанс окончательно захомутать успешного ведущего Тулупова уж точно не упустит.

Сам Шепелев в недавней публикации на просторах социальных сетей утверждает, что еще бы несколько лет назад никогда не поверил бы, что может занять должность главы литературного клуба. Но план «Деда Дима» работает, а следственно Тулупова «помогает» будущему мужу как может, ведь главная задача – сделать Шепелева максимально неинтересным противоположному полу. Образ пенсионера для ищущих острых ощущений любовниц самый отпугивающий. Ведущий же, будто не подозревает, что его внезапные перемены в жизни – не случайность и замешана в этом любовница, занявшая огромную ее часть.

Несмотря на то, что в недавнем интервью Собчак Дмитрий признавался, что устал от образа «бабушкиного внука», он решил уйти в другую крайность. Такими темпами не стоит удивляться, что «из-под каблука» Тулуповой он может не выбраться никогда, потому как его, судя по всему, все устраивает. Когда же Екатерина поймет, что Дмитрий полностью в ее власти, тогда-то и начнет более капитально менять жениха, согласно своим нуждам.