По науке Бузовой или как Саша Спилберг уйдет с YouTube ради ресторанного бизнеса

Вчера, 21:13

Блогерша намекнула, что не прочь поработать с «простыми смертными».

Совсем недавно одна из самых популярных блогерш России Саша Спилберг вновь напомнила крупной общественности о себе. В этот раз это был не визит в Госдуму, а примирение с девушкой BadComedian Катей Клэп, с которой они не общались на протяжении 6 лет. Этот поступок дал понять, что девочка выросла, и готова переосмыслить жизнь. Одним из шагов к взрослению может стать своя собственная компания.

Вполне вероятно, что Саша Спилберг уйдет с YouTube ради ресторанного бизнеса. В своём последнем ролике девушка «спустилась с небес» к «простым смертным», и провела свой день в качестве работницы StarBucks. Спилберг удивлялась, как люди могут работать по 8 часов в день. Видимо, она не знает, что большая часть России работает и по 12, но не в этом суть. Этим роликом она хотела намекнуть, что готова к созданию своего «дела», а именно открытию ресторана.

По науке Бузовой и Тимати, которые также в своё время открыли закусочные, Саша хочет создать запасной плацдарм на случай, если её творчество станет невостребованным. Такая перестраховка выглядит вполне оправданной, ведь российский YouTube переживает серьезные перемены, и видеоблогеры «старой школы» могут стать ненужными современному поколению.

В своё время девушка заработала солидный капитал, благодаря своему YouTube и Instagram. К тому же, её отец является серьезным рекламщиком, который и занимается продвижением блогерши в массы. При помощи отца Саша Спилберг сможет раскрутить своё заведение с невиданной скоростью, а фанаты её творчества с удовольствием заполнят места в уютных ресторанчиках.