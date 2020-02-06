Дебош и драка в замке? Волочкова похвасталась «петушиным гребешком» после вечеринки с женихом

Вчера, 21:01

Клока волос на голове балерина утром явно не досчиталась.

Прославившаяся на скандалах балерина попала в очередную передрягу. Похоже, романтический вечер Анастасии Волочковой с женихом завершился излишне «трезвой» потасовкой. Утром звезда явно не досчиталась клока волос. Танцовщица попыталась скрыть последствия вечеринки с женихом и сделала укладку с челкой из «обрубка». Однако аккуратно уложить волосы у танцовщицы не получилось, и как результат — Волочкова на миллионную аудиторию похвасталась желтым «петушиным гребешком».

Накануне вечером ничего не предвещало беды. Счастливая Волочкова похвасталась «маленькой радостью». Её тайный жених перехватил звезду по возвращении домой после прямого эфира. Вручив букет любимых белых роз, мужчина, по словам балерины, «украл» её из личного авто, посадил в свою машину и на огромной скорости увез в особняк невесты. Возможно, жених уже был подшофе, на что указывает влечение к экстриму и слишком опасная поездка. Ведь как известно, алкоголь стирает рамки самозащиты.

Вечер возлюбленные провели вдвоем. Чем они занимались — Волочкова предусмотрительно умолчала. Зная о любви Анастасии к кальяну и «горячительным» не исключено, что вечеринку провели по старой схеме. А на утро на голове звезды появился «петушиный гребешок».

Остатки волос разной длины неаккуратны, без четкого пробора, что очень напоминает последствия драки. Волосы Анастасии в очень плохом состоянии — не нужно прилагать много усилий, чтобы потрепать её прическу. Неужели дебош и драка между любовниками произошла прямо в замке балерины?

На утро Анастасия отправилась в клинику. Выглядела она помятой, уставшей. Опухшее лицо и красный нос не скрыл даже макияж — внешне балерина очень напоминала женщину с похмелья. Она явно плохо отдохнула, но не обмолвилась о возможных страданиях. Видимо, опасные игры с любовником стали нормой для Волочковой.