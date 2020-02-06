Чернышев «отмаливает» Заворотнюк... Петр ушел из спорта ради дней с Настей

Сегодня, 20:04

На это указывает «прощание» с фигуристом, которое опубликовала Татьяна Тарасова.

Почти полгода Анастасия Заворотнюк, по слухам, находится в критическом состоянии, запертая в палатах. И судя по словам тренера Петра Чернышева, актрисе не становится лучше. Вся семья отчаялась и пытается спасти Настю любовью и молитвами. Больше всех страдает супруг актрисы. Петр окончательно ушел из спорта ради дней рядом с любимой Настей и сутками «отмаливает» Заворотнюк у её постели. Об этом сообщила Татьяна Тарасова в своем микроблоге.

Легендарная тренер пожелала любимому фигуристу оставаться сильным и восхитилась его самоотдачей. По словам спортсменки, сейчас Петр сконцентрирован на любимой жене, которой пытается отдать всего себя. Болезнь супруги сделала фигуриста лучше, душевнее, сильнее. Видимо, Тарасова не ожидала от Чернышева такой преданности, ведь мужчина отказался от карьеры и полноценной жизни ради того, чтобы сделать дни страдающей жены веселее и лучше. Несмотря на слухи о разводе и проблемах в паре, спортсмен остался верен актрисе.

Тарасова призналась, что завораживающее катание Чернышева навсегда останется в её памяти — она считает Петра одним из лучших фигуристов. Видимо, он действительно больше не вернется на лед.

6 февраля Чернышев празднует 49-летие. Однако семье не до праздника — родственники не удостоили именинника даже скромных поздравлений в соцсетях. Видимо, фигурист намеренно отказался от празднования, чтобы не разлучаться с Настей. Вполне возможно, он боится оставить её одну. Недавно инсайдеры сообщили об ухудшении состояния звезды — Заворотнюк перестала выходить из палаты. Чернышев, очевидно, боится пропустить критический момент и дежурит у постели любимой. Остается надеяться, что прекрасная няня сможет победить болезнь.