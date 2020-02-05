Включила мамочку или как «Аквамен» взбунтовался против властной Алены Венум

Вчера, 21:15

Дэрил недоволен ущемлениями и начал активно отстаивать свои «права».

Около трех недель назад возлюбленный популярной блогерши Алёны Венум сделал ей предложение руки и сердца. Не прошло и месяца, как Венум «включила мамочку», и, ввиду своей беременности, управляет Дэрилом, будто ребёнком. Туфекчи же с таким раскладом, судя по всему, не согласен и всё это вылилось в то, что «Аквамен» взбунтовался против властной Алены Венум.

В своих последних Insta-сторис Алёна сначала сетует на отвратительный вкус любимого к одежде, а затем и осуждает его за то, что он украшает своё тело татуировками. «Аквамен» же старается не подавать виду (ещё бы, ведь на кону многомиллионное состояние возлюбленной), и ограничивается лишь улыбкой. Нельзя не заметить, что Дэрилу приходится «ломать» себя ради того, чтобы угодить Венум.

Своими поступками Туфекчи поступательно идёт на конфронтацию с Алёной, ведь хочет, чтобы помимо наслаждения идеальной внешностью, с ним считались как с мужчиной и главой семьи, несмотря на то, что он младше своей пассии. К чему приведет такая локальная «война» в интернациональной семье — неизвестно. Вполне возможно, что в какой-то момент девушка поймет, что американец рядом с ней выглядит как красивый аксессуар, а не самодостаточный мужчина, и отправит его обратно «за бугор», взвалив воспитание ребенка на собственные плечи.