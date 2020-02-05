Слава пойдет в депутаты после «разгромной» критики властей России?

Вчера, 23:15

Фанаты умоляют смелую певицу стать политиком.

Певица Слава вновь подняла остросоциальный вопрос в своем Instagram, рассказав подписчикам об ужасной дороге между Новым Уренгоем и Надымом. Во время поездки, по собственному признанию, певица чуть не сломала себе шею. «Бетонка, на которой мой позвоночник несколько раз вылетел и влетел обратно», — жалуется певица и отмечает, что она проехалась по дороге лишь один раз, а обычному населению приходится ездить так каждый день. «Молодец, стань президентом может порядок хоть наведешь», — фанаты буквально умоляют смелую певицу стать политиком. Даже звезды не остались в стороне. «Как я тебя люблю», — пишет в комментариях подруга Славы — Лолита.

Звезды часто уходят в политику. Стоит вспомнить хоть эпатажную Ксению Собчак или Алену Водонаеву, которая сейчас ведет свой социально-политический канал на YouTube. Даже актриса Яна Кошкина, по слухам, «пробилась» в депутаты. Однако несмотря на то, что мнения этих девушек крайне резки и направлены на улучшение народной жизни, у обычного населения ничего не меняется. Только вот сами политики становятся все богаче, а их слова все тише.

Ну, а что же Слава? Пойдет ли она в депутаты после «разгромной» критики властей России? На этот вопрос в скором времени явно появится ответ, ведь если мечты ее фанатов сбудутся, то она не замедлит рассказать об этом в своем Instagram. Но более важно — поменяется ли в стране к лучшему хоть что-то?