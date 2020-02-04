«Глупым бабам заносить перестанут» - Лена Миро предрекла «безработицу» Собчак и Бородиной

Вчера, 23:14

По мнению блогера, публичный скандал отпугнет рекламодателей.

Лена Миро прокомментировала разразившийся скандал между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной. Миро заявила, что из-за публичного конфликта «Глупым бабам заносить перестанут», имея ввиду заказчиков рекламы у светских львиц. Таким образом Лена предрекла «безработицу» и Собчак, и Бородиной, ведь обе знаменитости с миллионами подписчиков регулярно выкладывают коммерческие публикации. По мнению блогера, вряд ли рекламодатели заходят связываться с такими исполнителями, которые готовы едва ли не грязью поливать своих коллег. Выходит, Собчак и Бородина, в попытках опозорить и унизить друг друга, лишь сами оказались в невыигрышном положении.

Отношения Бородиной и Собчак всегда были натянутыми, хотя обе были ведущими «Дома-2», общий язык за время работы так и не смогли найти. Несмотря на то, что уже много лет ведущие не работают вместе, регулярно скандалить им это не мешает. Обе Ксении обладают дерзким характером, из-за чего постоянно оказываются в самом центре скандалов. Бородина отказалась принимать участие в шоу Собчак, объяснив это нежеланием подвергаться критике и отвечать на острые вопросы. Во времена «Дома-2» Собчак доводила Бородину до слез, называя предательницей, провоцировала драки с соведущей, и даже упрекала Курбана Омарова в неверности.