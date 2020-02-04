Променял друзей на «Сватов» или как Трухин едва не разрушил «Ивановы-Ивановы»

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За жажду славы Михаила могли поплатиться начинающие актёры: Лукин, Трескунов, Каширина.

Не успел стартовать новый сезон нашумевшего сериала «Ивановы-Ивановы», как, видимо, пришла угроза проекту, откуда не ждали. Поводом для догадок стали неоднозначные съёмки Трухина в новом сезоне «Сватов»: Михаил едва не разрушил «Ивановы-Ивановы» в погоне за славой. К тому же, актёр «подверг» опасности дальнейшую судьбу молодого состава. Михаил променял друзей на деньги?

Не так давно стало известно об участии Трухина в седьмом сезоне «Сватов»: более того, съёмки начались ещё два года назад, однако, в силу судебных разбирательств, с паузы проект сняли только недавно. Примечательно, что в это время резко оборвался четвёртый сезон «Ивановых». Не исключено, что неоднозначный финал сериала не обошёлся без участия Трухина: видимо, как только актёра поманили в знаменитый проект, Михаил, позабыв об обязательствах, сорвался в Беларусь. И всё бы ничего, вот только такими «выходками» Трухин подставил не только руководство, но и начинающий состав актёров: Кристину Каширину, Алексея Лукина, Семёна Трескунова и Василину Юсковец. Ребятам не более 20 лет и это первая серьёзная роль в их жизни, от которой может зависеть дальнейшая карьера, а такими темпами, на фоне срыва съёмок, о славе и беспечной жизни начинающим звёздам остаётся только мечтать.