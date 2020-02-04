Использовать Плаксину, «выжить» Кудрявцеву или как НТВ избавляется от Леры

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Эфир с дочерью Успенской, похоже, окажется роковым для ведущей.

В эфире шоу «Звезды сошлись» дочь Любови Успенской обвинила мать в жестоком отношении. Позже Успенская обвинила сотрудников каналав том, что интервью было взято незаконно и опровергла слова дочери. Вспыхнул настоящий скандал, где зрители виновной видят Леру Кудрявцеву, ведь именно она — ведущая проекта. Источник из окружения певицы рассказал, что Кудрявцева лично принесла извинения семье Успенской, отметив, что была не в курсе состояния здоровья Татьяны. Похоже, сотрудники НТВ решили использовать Плаксину, чтоб «выжить» Кудрявцеву с канала. Ведь Лера часто спорит с продюсерами программы относительно сюжетов и из-за разных взглядов на провокационные истории. Но пока НТВ избавляется от Леры, Успенская намерена подавать в суд на канал и уже с помощью адвоката готовится иск.

Кудрявцева нередко оказывается в центре скандалов из-за дерзкого поведения. Не так давно Лера матом высказалась о Михаиле Боярском, над ведущей подтрунивали Дмитрий Борисов и Максим Галкин за рейтинги шоу, а в ответ Кудрявцева нецензурно высказалась, Алла Пугачева и вовсе отчитала артистку за откровенные вопросы. Все это говорит о том, что Лера стала терять профессионализм, раз все чаще случаются конфликты с коллегами. Вряд ли НТВ выгоден настолько скандальный сотрудник.