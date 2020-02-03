Надоело бегать за Бузовой... Антон Бо нацелился на «одинокую» Земфиру

Сегодня, 20:00

Богуславский, видимо, оставил попытки отбить Ольгу у Давида.

Отношения Ольги Бузовой и Антона Богуславского одно время интересовали многих. В сети ходили слухи, что певица встречается со своим пиар-директором, причем данные разговоры «порождала» именно артистка, когда публиковала различные видеозаписи с участием «подчиненного». Но, видимо, отношения так и не переросли в нечто большее, ведь Бузова встретила Давида Манукяна, с которым теперь строит свою жизнь.

Последние события указывали на то, что Антон не оставлял своих попыток «отбить» Ольгу у Давы. Богуславский приходил на день рождение Бузовой и приносил ей целых 3 подарка. Видимо, этим Антон хотел привлечь к себе внимание звезды, но его «план» потерпел фиаско. Похоже, что Богуславскому уже надоело бегать за Бузовой, которая его тактично «динамит» и он нацелился на другую, не менее перспективную, артистку.

Недавно Антон поделился с поклонниками афишей Земфиры. Конечно, поначалу можно подумать, что Богуславский попросту рекламирует певицу, если бы не его комментарий. Антон оставляет под надписью Земфира смайлики с сердечками. Это может указывать на то, что Богуславский публично признается артистке в любви.

Возможно, Антон понял, что с Бузовой у него ничего не выйдет, и решил пойти по более «простому» пути, а «одинокая» Земфира оказалась как раз тем самым «вариантом».