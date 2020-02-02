«Молодуху» потеснила! Маша Распутина «набросилась» на Кая Метова

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Замужняя певица явно заинтересовалась несвободным коллегой.

Кай Метов состоит в отношениях с некой Анастасией, которая моложе избранника на 22 года. Тем временем Маша Распутина «набросилась» на Метова и лайкает каждую публикацию знаменитости, что может говорить о ее страстном влечении к композитору. Знакомство Кая с Распутиной произошло еще в 90-х, а позже артист выступил автором хита «Роза чайная».

Метов отмечал, что Маша попросила его создать композицию, которая взорвала бы отечественные чарты. Певица наверняка имеет скелеты в шкафу, несмотря на сугубо дружескую активность в микроблоге Метова. На фоне вероятного тупика в браке с Виктором Захаровым, описываемый поворот событий кажется логичным.

Тревожная весточка появилась, когда новостные издания удивили неожиданной информацией о том, что Распутина выгнала супруга из дома. По слухам, мужчина якобы завел любовницу, что и подтолкнуло артистку на столь резкий жест. Кай в интервью признавался, что он являлся свидетелем развития бурного романа Марии с Виктором – не исключено, что Метов поначалу закрутил роман с Распутиной, но вмешательство Захарова нарушило дальновидные планы музыканта на романтическое сближение.

Пережив этот неприятный отрезок времени, Кай занялся свой личной жизнью – дорожки знаменитостей разошлись. Возможно, теперь, когда в семье Маши царит неразбериха, звезда эстрады и заострила внимание на Метове. Кай рассказывал, что обрел счастье с 33-летней Анастасией: здесь наблюдается некое настораживающее затишье, поскольку Метов давно не показывал возлюбленную на публике, зато восторженных комментариев Распутиной хоть отбавляй.

Маша взяла ситуацию в свои цепкие руки, поэтому напрашивается вывод, что харизматичная исполнительница уже потеснила «молодуху» - пассию Кая! Пару могла объединить схожая судьба: оба представителя сцены пережили немало испытаний, которые уготовила им судьба. Метов был женат 2 раза, но построить крепкий союз мужчине так и не удалось. После окончательно расставания с Ольгой Филимонцевой Кай увлек молодую девушку, но отношения не заладились.

По последним сведениям, Метов живет с Анастасией: однако, если учесть неудачный опыт прошлого, сомнения в нерушимости любовной крепости лишними вовсе не будут. Если откровенно, Кай и Распутина утратили былую популярность. Возможно, отдышавшись и сойдя с головокружительной дистанции под названием шоу-бизнес, давние знакомые осознали, что быть вместе – это их главное предназначение. Хотя обоюдный интерес без любовного подтекста тоже никто не отменял. Покажет время.