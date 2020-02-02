Двойники Первого канала - Малышева случайно засветила «клона» Галкина

Сегодня, 16:00

Молодой человек как две капли воды схож с супругом Пугачёвой.

Влияние Первого канала на российскую общественность явно достигло своего пика, ведь у телекомпании, по всей видимости, даже появились телеведущие-двойники, заменяющие свои звёздные оригиналы в отдельных ситуациях. На это указывают личные видеоматериалы Елены Малышевой, которая случайно засветила «клона» Максима Галкина во время одной из рабочих встреч.

Телеведущей довелось встретиться с лучшими студентами-медиками страны, однако, во время съёмки на заднем плане появился человек, стоящий отдельно от других, внешне очень похожий на мужа Аллы Пугачёвой. Даже сильное приближение видеоролика не даёт разувериться в том, что он является почти точной копией шоумена. Сам Галкин никак не мог быть запечатлён на видео, ведь в данный момент он гастролирует по Австралии, находясь вдали от дома. Не исключено, что Малышева засняла профессионального двойника юмориста, игравшего роль массовки.

Галкин посвящает колоссальное время работе на Первом, жертвуя досугом со своей семьёй, поэтому его «клона» могли нанять руководители канала, чтобы тот участвовал в различных фотосессиях, позволяя шоумену наслаждаться заслуженным отдыхом.

Двойник телеведущего явно обходится телекомпании в копеечку, ведь сходство загадочного мужчины с именитым юмористом просто потрясающее. Если на видео запечатлён именно дублёр Галкина, то вполне возможно, что и другие звёзды Первого уже обзавелись своими «клонами», выполняющими часть их работы.