Любовник поможет: Малахов уходит с «России-1» ради работы на «Дожде»?

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Андрей не просто так «сошелся» с ведущим телеканала Денисом Катаевым.

Андрей Малахов превратился в своеобразную занозу для руководства федерального телеканала. Журналист поднимает табуированные темы, которые специально замалчиваются по указу власть имущих в различных инстанциях, как это было с загадочным делом Влада Бахова. Не так давно Андрей засветился на вечеринке с ведущим «Дождя» Денисом Катаевым. Причем раньше о связи Малахова с этим мужчиной никаких сведений не было, но события объединились в стремительный водоворот. Неужели Андрей уходит с «России-1» ради работы на «Дожде»?

Общение знаменитости с Катаевым вряд ли попадает в категорию дружеского, поскольку Малахов посреди ночи сорвался к Денису, а тот с явным огоньком в глазах отплясывал перед вероятным возлюбленным, похоже, находясь в состоянии алкогольного опьянения. О нетрадиционной ориентации Малахова давно гуляют любопытные слухи. Невзирая на то, что с «поличным» Андрея поймать пока не удалось, в Сети хранится ряд фактов, которые создают телезвезде соответствующую репутацию.

Свободолюбивый характер Малахова противоречит риторике, заданной на «России-1». Продюсеров больше интересуют вопиющие скандалы, нежели серьезные и тревожные социальные темы. Вот только Андрею, видимо, уже надоело играть роль «пажа», о чем мужчина уже говорил, когда дело касалось подробностей увольнения с Первого канала.

Малахов пошатнул уверенность публики в собственной «натуральности», когда начал делать неоднозначные жесты в сторону певца Троя Сивана. К тому же, Андрей увлекается поп-группой One Direction, участников которой неоднократно причисляли к «голубым».

Катаев не женат, в микроблоге телеведущего, хоть и попадаются совместные фотографии с девушками, но отношения между ними, кажется, ограничены рабочим контекстом. Для такого канала, как «Дождь», личность Малахова на первый взгляд, возможно, кажется отталкивающей, но… Если Андрей заручится поддержкой Дениса, то наверняка выбьет себе теплое местечко.

Главный телесплетник страны располагает внушительным опытом, тогда как основной костяк «Дождя» составляет молодежь: за редким исключением на площадке можно увидеть ведущих более старшего возраста. Появление Малахова может повысить популярность «Дождю» и привлечь внимание поклонников журналиста, а сам Андрей в последнее время все сильнее стал тяготеть к общественным проблемам и политике, что созвучно с посылом телеканала.

Любовник поможет Малахову с легкостью наладить контакт с коллегами. В период, когда ситуация накаляется, а работа Андрея на «России-1» уже оказалась под вопросом, подобные перемены пойдут на пользу телеведущему.