На откупные жене? Газманов рискует здоровьем из-за «дешевых» концертов

Вчера, 22:15

Поставленный разводом в трудную ситуацию Олег вынужден работать сверхурочно.

Развод в российском шоу-бизнесе – дело регулярное. Звезды то и дело сходятся, а после непродолжительного союза разбегаются в разные стороны. В супружеской паре Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой все было наоборот, но до недавних пор. Слухи о связи Газманова с Полиной Гагариной пустили «на смарку» более чем 15 лет совместной жизни. Возмущенная таким отношением Муравьева, недолго думая, заявила певцу, что хочет разводиться. После совместного отпуска в Россию пара возвращалась уже раздельно. Газманов, однако, полетел не домой в Москву, а вынужден был экстренно искать подработки, дабы накопить на откупные жене. В результате в своем Instagram он рассказал, как рискует здоровьем из-за «дешевых» концертов.

С вечного лета на Мальдивах уже немолодой Олег Михайлович улетел с выступлением в сибирский Красноярск, где и состоялось его внеплановое выступление. В соцсетях он отметил, что последние сутки дались ему непросто и это неудивительно, учитывая возраст певца. Супругу же состояние мужа-изменщика мало волнует, потому она сразу выставила ему «счет», который тот обязан выплатить, если хочет получить от Муравьевой развод.

Несмотря на то, что в свои 68 лет Газманов может дать фору любому молодому артисту, это не меняет факта, что против возраста идти становится все сложнее. Оскорбленная Муравьева никаких «скидок» делать не намерена, потому в ближайшие месяцы от Газманова следует ожидать особого трудолюбия.