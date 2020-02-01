Чувство юмора, самоирония, интеллект - секреты популярности Собчак?

Вчера, 23:10

Ксения всегда готова посмеяться над собой и колко ответить на насмешки.

Ксения Собчак выложила пост в гриме Бабы-Яги, иронично подписав «Решила всем показать свое истинное лицо!». Похоже, Ксения принимает участие в каком-то проекте, подробностями которого пока не готова делиться с поклонниками, но устоять перед высмеиванием себя не смогла.

Получается, главные секреты популярности Ксении Анатольевны — чувство юмора, самоирония и интеллект. Ведь Собчак никогда не упустит случая не только высмеять другого, но и колко насмехнуться и над своими недостатками. Так, Ксения стала героем одного из выпусков шоу «Прожарка», где услышала множество шуток от комиков в адрес своей и внешности, и карьеры, и даже личной жизни. Собчак искренне смеялась над удачным юмором «прожарщиков» и достойно, а главное смешно, поострила в ответном слове. На провокационном проекте Ксения выглядела уверенно и сложилось впечатление, что ничем чувства ведущей задеть попросту невозможно, ведь молодые комики охватили все стороны жизни Собчак.

Ксения Собчак теле- и радиоведущая, журналистка, актриса, политик, а также общественный деятель, который без стеснения высказывает свое мнение, даже если за него и получает волну негатива. Видимо, ради достижения своих целей Ксении и пришлось закалить характер, чтобы не реагировать на обидные высказывания.