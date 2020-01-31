Батрутдинов мстит Харламову за внезапный разрыв затянувшимся отдыхом на Бали с девушками легкого поведения?

Сегодня, 18:00

Резидент Comedy Club, похоже, разучился верить в настоящую любовь.

Тимур Батрутдинов, судя по всему, решил отомстить Гарику Харламову за внезапный разрыв, показав, что легко может протянуть и без него. Шоумен, судя по всему, проводит время с девушками легкого поведения, но в то же время выглядит несчастным и потерянным. Не потому ли, что на самом деле до сих пор хочет вернуться к «экс-любовнику»?

В Сети появились эксклюзивные фотографии, на которых запечатлено, чем в последнее время занимается Тимур. Но обеих снимках он вместе с другим мужчиной запечатлен в компании двух девушек, одетых в одинаковые костюмы бортпроводниц. Тем не менее, нельзя не обратить внимание, что их одеяние выглядит, мягко говоря, очень нескромно. Из-под разрезов на мини-платьях можно разглядеть даже их нижнее белье. Очевидно, в отпуске на Бали Батрутдинова сопровождают девушки по вызову.

Однако если посмотреть на его лицо на обеих фото, то может показаться, что в тот момент он совершенно не понимал, как вообще очутился в такой компании. Примечательно, что с собой на Бали ведущий с «ТНТ» мог бы позвать практически любую девушку из бывших участниц «План Б», ведь кто-то из них действительно только и мечтал о таком отпуске. Но он, похоже, поддался на уговоры друга «заказать» девушек.

Судя по всему, слухи правдивы, и до девушек Батрутдинову действительно нет дела. Но выставляя все это напоказ он, видимо, мстит Харламову за расставание затянувшимся отдыхом с представительницами древнейшей профессии. Раньше коллеги из Comedy практически все свободное время проводили вместе, в соцсетях регулярно появлялись их общие фото, а на сцене «ТНТ» - новые номера. Тем не менее, сейчас всего этого нет, и инициатором возможного расставания, скорее всего, стал Гарик, который решил «вернуться» в семью с Кристиной Асмус.