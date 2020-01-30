Чужое горе в радость или как Шнуров «паразитирует» на бедах людей?

Вчера, 22:15

«Поставить на место» певца попытался Пригожин.

Сергей Шнуров после ухода из музыки стал еще больше «выплескивать» негатив в соцсети. Его регулярно появляющиеся стихотворения становятся все токсичней и озлобленней. Артист не стесняется искать «хайп» и в трагических событиях. Так, на днях, он нелицеприятным образом высказался об умершем человеке, видимо, забыв об эмоциях, которые испытывают в данный момент его близкие. Пресечь Шнурова попытался Иосиф Пригожин, но получится ли вразумить человека, для которого чужое горе, видимо, в радость?

На днях скончался священник Всеволод Чаплин. Тот факт, что Шнур не является верующим, уже не секрет. Но певца не остановило даже то, что ответить на его высказывание будет уже некому. Сергей написал неоднозначный стих, в котором «на грани» прошелся по личности погибшего. Каким бы не был человеком этот священник, очевидно, что сразу же после смерти необходимо либо выразить соболезнование его родным, либо не писать вовсе, особенно учитывая публичность происходящего. К слову, об этом певцу сказал и Пригожин, дав точную оценку его действиям – «не по-людски».

Не смог удержаться Шнуров и от упоминания о коронавирусе, свирепствующем в Китае. Несмотря на уже 170 умерших от пока неизлечимой инфекции людей, Сергей смело «паразитирует» на этом горе, сочиняя шутки про «свободный от китайцев Эрмитаж». Из слов артиста становится ясно: он смог извлечь выгоду из того, что в другой стране происходит бедствие.

Стоит отметить, что касательно вируса позволяют шутить себе многие паблики и пользователи на форумах. В данном случае речь идет о нижайшей человеческой природе – не умении поставить себя на место других людей. Ведь если бы болезнь настигла родных шутника, вряд ли бы он так веселился. К слову, на лицо и двойные стандарты: любая трагедия в западных странах вызывает соболезнования, но стоило беде прийти в дом к таким же людям в Китае, и посыпались издевки и анекдоты. Любопытно, что, как правило, эти же юмористы громче всех орут про свободы и ценность человеческой жизни.