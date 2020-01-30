Волк в овечьей шкуре - Омаров работает в ФСБ?

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Источник дохода мужа Бородиной, видимо, раскрыт.

Уже длительно время общественность строит догадки о том, как именно зарабатывает на нескромную жизнь Курбан Омаров. По слухам, муж Ксении Бородиной якобы владеет бизнесом, но каким именно и где – тайна. Между тем мужчина, будучи блогером, заметно отличается от остальных «жителей» Сети. Курбан часто затрагивает политические темы, особенно касающиеся работы правоохранителей. Но в отличие от остальной массы, в один голос вопящей о произволе, словно озвучивает мнение другой стороны. Эти и другие нюансы дают основания считать, что Омаров работает в ФСБ под прикрытием.

На днях Курбан снова высказался об очередной медийной личности, посчитавшей себя выше закона. Соответствующий пост блогер разместил в Instagram, стоит отметить, что в последнее время подобные публикации от Омарова участились.

Стоит сказать, что сообщения Омарова действительно содержат грамотную и взвешенную позицию, выраженную понятным для пользователей языком. С его позицией сложно спорить аргументированно, но в этом и кроется подвох: в интернете для этих целей не нужны факты, достаточно «ляпнуть» что-либо от себя или слух, и на этом строится общественное мнение. Подтверждение этому – озлобленные комментарии пользователей, другими словами Курбан вступает в заведомо проигрышную и невыгодную для себя дискуссию с массами, но зачем?

Не секрет, что особое внимание Федеральная служба безопасности уделяет интернет-пространству. Безусловно, это позволяет и предотвращать теракты, и выявлять потенциальных нарушителей порядка. Для этой цели, скорей всего, ведомство вербует людей, которые транслируют определенные тезисы для того, чтобы успокоить обывателей, а особо злостных взять на заметку. Такая практика работает абсолютно во всех развитых странах. Не исключено, что Омаров – волк в овечьей шкуре, имея ввиду его образ послушного мужа и одновременно возможное сотрудничество с влиятельными гос. структурами.