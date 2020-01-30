Марьяна Ро подкупает наивную Бузову дешевыми подарками

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Блогерша «озолотила» Олю футболкой своего же бренда за 2000 рублей.

Одна из популярнейших блогерш русского YouTube Марьяна Ро довольно давно мечтает о карьере певицы. Однако, с музыкальным творчеством у нее не идёт так гладко, как с видеоблогингом: подписчики охотно «подвозят» фуры дизлайков на её клипы. Однако у девушки появился план, как попасть на вершину отечественного шоу-бизнеса.

На днях Марьяна презентовала королеве российской поп-музыки Ольге Бузовой свой мерч. Та была несказанно рада, и даже выложила анбоксинг своего презента в Insta-сторис, отметив Ро. Марьяна Ро уж слишком откровенно подкупает наивную Бузову дешевыми подарками! Нетрудно открыть сайт, где продается фирменная продукция от блогерши, на котором, не прикладывая особых усилий, можно обнаружить, что подаренная футболка стоит лишь 2000 рублей.

«Алчная» блогерша, скорее всего, пожадничала, и подарила Олечке один из самых дешевых вариантов одежды. Хитрая Марьяна решила убить двух зайцев — пропиарить свой мерч среди многомиллионной аудитории певицы, и заодно расположить артистку к себе. Вполне вероятно, что блогерша захочет продвигать своё творчество именно через Бузову. Возможно, юная девушка напросится на совместную песню с Ольгой, или же попросит обросшую связями звезду посоветовать свою кандидатуру продюсерам высшего эшелона.

Такой поворот событий может быть роковым как для Оли, так и для Марьяны. Бузовой, наверняка, не нужно пополнение армии хейтеров, ведь после расставания с Ивангаем Ро «ненавидит» не один миллион школьников. Для девушки Face же такой шаг может стать пробивным в российский шоу-бизнес, но ограничит её от прежней блогерской тусовки.